Iker Lecuona: la pecorella smarrita di Tech 3 (Di venerdì 23 aprile 2021) In casa Tech 3 pare sia scoppiato il caso Iker Lecuona. Il valenciano è la grande scommessa di Hervé Poncharal, ma non sembra che stia pagando molto. A Portimao, nell’ultimo GP, il pilota 20enne ha portato la sua KTM al 15esimo posto, guadagnando il primo punto della stagione. Ma con distacchi imbarazzanti: al traguardo, ha pagato oltre 50 secondi dal vincitore, Fabio Quartararo. Ancora più preoccupante è il distacco dal pilota che lo ha preceduto, Lorenzo Savadori, ben 12 secondi! Dietro di lui ha concluso il solo Miguel Oliveira, che però è scivolato mentre lottava per la top ten. Questa debacle, unita a quella delle due gare in Qatar, stanno facendo preoccupare Poncharal, il quale non vede più il Lecuona che aveva conosciuto lo scorso anno. Ancora Quartararo! El “Diablo” trionfa anche sui saliscendi ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 23 aprile 2021) In casa3 pare sia scoppiato il caso. Il valenciano è la grande scommessa di Hervé Poncharal, ma non sembra che stia pagando molto. A Portimao, nell’ultimo GP, il pilota 20enne ha portato la sua KTM al 15esimo posto, guadagnando il primo punto della stagione. Ma con distacchi imbarazzanti: al traguardo, ha pagato oltre 50 secondi dal vincitore, Fabio Quartararo. Ancora più preoccupante è il distacco dal pilota che lo ha preceduto, Lorenzo Savadori, ben 12 secondi! Dietro di lui ha concluso il solo Miguel Oliveira, che però è scivolato mentre lottava per la top ten. Questa debacle, unita a quella delle due gare in Qatar, stanno facendo preoccupare Poncharal, il quale non vede più ilche aveva conosciuto lo scorso anno. Ancora Quartararo! El “Diablo” trionfa anche sui saliscendi ...

Advertising

dinoadduci : Crisi Lecuona, Ktm Tech3 furiosa: 'Non ha più la scintilla del 2020' - corsedimoto : MOTOGP - Iker #Lecuona, che succede? Il pilota Tech3 in grave difficoltà in questo inizio 2021. #Poncharal perpless… - dianatamantini : MOTOGP - Iker Lecuona, che succede? Il pilota Tech3 in grave difficoltà in questo inizio 2021. Poncharal perplesso:… - Gazzetta_it : #MotoGP Crisi #Lecuona, #Poncharal è furioso: 'Non ha più la scintilla del 2020' #Ktm #Tech3 - fmimolise : MotoGP 2021. Hervé Poncharal: 'Danilo Petrucci non è sotto accusa': Lo è invece Iker Lecuona, secondo il manager di… -