Gabbiadini | “Spero che Ranieri rimanga | con lui mi trovo benissimo Europeo? Penso a chiudere bene il campionato con la Samp”

Leggi su alfredopedulla

(Di venerdì 23 aprile 2021) Da quando Manoloè tornato, ladoria sembra aver cambiato passo. L’attaccante doriano si è raccontato in una intervista a Il Secolo XIX. Queste le sue dichiarazioni. Sul segreto della rinascita: “La cosa che mi sta facendo meglio è giocare con continuità dopo i tanti mesi ai margini per l’infortunio. Ero preoccupato perché è stato uno dei più seri della mia carriera e qualche timore di non riuscire più a tornare c’era. Nelle prime apparizioni non stavo, adesso invece sta tornando la forma. “ Sull’: “Non ci. E una stagione in cui sono partito tardi e ora il mio pensiero è tornare un forma e farecon la. La Nazionale deve essere una conseguenza ma la mia concentrazione è sul finirela stagione”. Su ...