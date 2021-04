“Freedom” | qual è la canzone della sigla del programma di Giacobbo?

Leggi su nonsolo.tv

(Di venerdì 23 aprile 2021) In molti conoscono di certo il– Oltre il confine”, condotto da Robertosu Italia 1. Il famoso conduttore televisivo guida i telespettatori in un viaggio alla scoperta di misteri, un pò come avveniva nell’altra celebre trasmissione di, “Voyager – Ai confiniconoscenza”. Tra i tanti apprezzamenti alMediaset non mancano anche quelli nei confronti delle musiche, ed in particolaredi “– Oltre il Confine”. Si tratta di una melodia composta da Rosario Di Bella, cantautore e compositore italiano, originario di Zafferana Etnea (Catania). Laè suonata dalla Juniorchestra dell’Accademia nazionale di Santa Cecilia, nata nel 2006 come prima ...