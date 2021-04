FIFA 21: SBC Federico Chiesa TOTS – Requisiti e Soluzioni (Di venerdì 23 aprile 2021) Electronic Arts ha comunicato che è ora disponibile la SBC che permette di sbloccare la versione TOTS di Federico Chiesa per la modalità FIFA 21 Ultimate Team. La promo dedicata ai TOTS è l’annuale evento che celebra le prestazioni dei calcistori fornite nel corso della stagione. Potete riscattare la carta dell’attaccante italiano che milita nella Juventus completando la Squad Building Challenge disponibile in FUT 21. Requisiti SBC Federico Chiesa TOTS Piemonte Calcio Min. 1 giocatore/i proveniente/i da: Piemonte Calcio Valutazione squadra min.: 83 Intesa di squadra min.: 80 Serie A TIM Min. 1 giocatore/i proveniente/i da: Serie A TIM Valutazione squadra min.: 86 Intesa di squadra min.: ... Leggi su fifaultimateteam (Di venerdì 23 aprile 2021) Electronic Arts ha comunicato che è ora disponibile la SBC che permette di sbloccare la versionediper la modalità21 Ultimate Team. La promo dedicata aiè l’annuale evento che celebra le prestazioni dei calcistori fornite nel corso della stagione. Potete riscattare la carta dell’attaccante italiano che milita nella Juventus completando la Squad Building Challenge disponibile in FUT 21.SBCPiemonte Calcio Min. 1 giocatore/i proveniente/i da: Piemonte Calcio Valutazione squadra min.: 83 Intesa di squadra min.: 80 Serie A TIM Min. 1 giocatore/i proveniente/i da: Serie A TIM Valutazione squadra min.: 86 Intesa di squadra min.: ...

