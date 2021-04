Ficarra e Picone sbarcano su Netflix: l’annuncio del duo (Di venerdì 23 aprile 2021) Ficarra e Picone, serie da sei episodi su Netflix. Lunedì cominciano le ripresa a Palermo. Uscita prevista per l’anno prossimo Ficarra e Picone (foto Facebook)Risate garantite con i loro film e sarà così anche per la serie. Ficarra e Picone annunciano il loro primo lavoro con il colosso americano dello streaming Netflix. Una grandissima vetrina quindi per il duo siciliano con la serie che uscirà in 190 paesi. Sono loro stessi a dare la notizia sui propri canali social. “Prossimamente saremo su Netflix con la nostra prima serie. Intanto ripassiamo il copione”, hanno scritto nella didascalia con foto di entrambi sorridenti. Adesso è ufficiale: prossimamente saremo su Netflix con la nostra prima ... Leggi su ck12 (Di venerdì 23 aprile 2021), serie da sei episodi su. Lunedì cominciano le ripresa a Palermo. Uscita prevista per l’anno prossimo(foto Facebook)Risate garantite con i loro film e sarà così anche per la serie.annunciano il loro primo lavoro con il colosso americano dello streaming. Una grandissima vetrina quindi per il duo siciliano con la serie che uscirà in 190 paesi. Sono loro stessi a dare la notizia sui propri canali social. “Prossimamente saremo sucon la nostra prima serie. Intanto ripassiamo il copione”, hanno scritto nella didascalia con foto di entrambi sorridenti. Adesso è ufficiale: prossimamente saremo sucon la nostra prima ...

