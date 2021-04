Covid, no mascherine in vaccinati? Cosa dice l’esperto (Di venerdì 23 aprile 2021) mascherine inutili tra i vaccinati contro Covid? “No, mi sembra proprio che non sia una buona idea, perché sappiamo che comunque tra le persone vaccinate il tasso trasmissione” del coronavirus pandemico “si riduce in maniera assolutamente molto sostanziale, ma non va a zero”. Lo chiarisce Luca Richeldi, direttore di Pneumologia al Policlinico universitario Agostino Gemelli Irccs di Roma, intervenuto ad ‘Agorà’ su Rai3. Quanto al corpifuoco alle 22, “personalmente credo che, almeno in una prima fase” di allentamento delle misure anti-Covid, “questa cautela” di mantenere il coprifuoco alle 22 “sia giusta e saggia”. “Un’ora in più è un’ora in più di potenziali interazioni sociali dopo i ristoranti”, aggiunge l’esperto. Quella tra le 22 e le 23, avverte, “non è un’ora come tutte le altre”. “Ancora oggi ... Leggi su italiasera (Di venerdì 23 aprile 2021)inutili tra icontro? “No, mi sembra proprio che non sia una buona idea, perché sappiamo che comunque tra le persone vaccinate il tasso trasmissione” del coronavirus pandemico “si riduce in maniera assolutamente molto sostanziale, ma non va a zero”. Lo chiarisce Luca Richeldi, direttore di Pneumologia al Policlinico universitario Agostino Gemelli Irccs di Roma, intervenuto ad ‘Agorà’ su Rai3. Quanto al corpifuoco alle 22, “personalmente credo che, almeno in una prima fase” di allentamento delle misure anti-, “questa cautela” di mantenere il coprifuoco alle 22 “sia giusta e saggia”. “Un’ora in più è un’ora in più di potenziali interazioni sociali dopo i ristoranti”, aggiunge. Quella tra le 22 e le 23, avverte, “non è un’ora come tutte le altre”. “Ancora oggi ...

