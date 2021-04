Classifica ATP, Jannik Sinner 7° nella Race! L’azzurro sogna le ATP Finals di Torino (Di venerdì 23 aprile 2021) Jannik Sinner continua a vincere e convincere sul rosso di Barcellona, inanellando la terza vittoria consecutiva del torneo (tutte in due set) e guadagnando il pass per le semifinali dell’ATP 500 catalano. Quest’oggi L’azzurro si è sbarazzato abbastanza agevolmente del russo Andrey Rublev, reduce dalla finale del Masters 1000 di Montecarlo, imponendosi con il punteggio di 6-2 7-6 dopo un’ora e 38 minuti di gioco. Una prestazione di altissimo livello da parte del nostro giovane portacolori, capace di domare il n.7 al mondo grazie ad un match di grande intensità e pulizia tecnica, con un solo piccolo passaggio a vuoto sul 4-3 del secondo parziale ma in generale con una notevole continuità di rendimento nell’arco dell’incontro soprattutto da fondo campo. Con questo risultato, Sinner migliora ulteriormente ... Leggi su oasport (Di venerdì 23 aprile 2021)continua a vincere e convincere sul rosso di Barcellona, inando la terza vittoria consecutiva del torneo (tutte in due set) e guadagnando il pass per le semifinali dell’ATP 500 catalano. Quest’oggisi è sbarazzato abbastanza agevolmente del russo Andrey Rublev, reduce dalla finale del Masters 1000 di Montecarlo, imponendosi con il punteggio di 6-2 7-6 dopo un’ora e 38 minuti di gioco. Una prestazione di altissimo livello da parte del nostro giovane portacolori, capace di domare il n.7 al mondo grazie ad un match di grande intensità e pulizia tecnica, con un solo piccolo passaggio a vuoto sul 4-3 del secondo parziale ma in generale con una notevole continuità di rendimento nell’arco dell’incontro soprattutto da fondo campo. Con questo risultato,migliora ulteriormente ...

Advertising

zazoomblog : Quante posizioni guadagna Jannik Sinner nella classifica ATP? Proiezioni ranking. E se vince il torneo di Barcellon… - i7185 : @SuperTennisTv @janniksin @BMWItalia Non è stata una grande partita...un grande Sinner ma un Rublev non nel suo sma… - zazoomblog : Quante posizioni guadagna Jannik Sinner nella classifica ATP? Best ranking a Barcellona. E se vince il torneo… -… - infoitsport : Jannik Sinner e le ATP Finals: “Ora la cosa importante non è la classifica, vedremo alla fine dell'anno cosa accadr… - infoitsport : Classifica ATP, Sinner-Rublev decisiva: ecco dove può arrivare -