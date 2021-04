Centri commerciali, cancellata riapertura nei week end dal 15 maggio (Di venerdì 23 aprile 2021) "Prendiamo atto che la riapertura dei Centri commerciali durante il fine settimana è stata cancellata, senza alcuna spiegazione, dal dl riaperture pubblicato in gazzetta ufficiale la scorsa notte" ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 23 aprile 2021) "Prendiamo atto che ladeidurante il fine settimana è stata, senza alcuna spiegazione, dal dl riaperture pubblicato in gazzetta ufficiale la scorsa notte" ...

"Prendiamo atto che la riapertura dei centri commerciali durante il fine settimana è stata cancellata, senza alcuna spiegazione, dal dl riaperture pubblicato in gazzetta ufficiale la scorsa notte" ...

La riapertura dei centri commerciali nei weekend è sparita dal Decreto ... nel testo del nuovo Decreto Riaperture pubblicato oggi, venerdì 23 aprile 2021, in Gazzetta Ufficiale : sparisce la norma sulla riapertura nei fine settimana dei centri commerciali.

Ferrara, aveva precedenti in serie per furti: scortato al Centro rimpatri di Torino Lo straniero da tempo responsabile di numerosi furti nei negozi e supermercati del centro cittadino che avevano ... e i dipendenti degli esercizi commerciali presi di mira, un vero ladro ...

Zona gialla, istruzioni per l'uso: le domande più frequenti barbieri e centri estetici CENTRI COMMERCIALI - Niente riapertura dei centri commerciali nei fine settimana. Nel testo finale, arrivato in Gazzetta Ufficiale, del decreto aperture è stato cancellato ...

