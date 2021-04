Camera approva disegno di legge per rendere DC Stato

(Di venerdì 23 aprile 2021) LaUSAundiperWashington DC il 51°della nazione. È la seconda volta in due anni che latale legislazione. Tuttavia dovrà affrontare una strada in salita in Senato dove i repubblicani sono contrari all’zione.USAdiper DC? La

La Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato il disegno di legge per rendere Washington DC uno Stato a tutti gli effetti, consentendole di eleggere due senatori ed alterare, così, l'equilibrio di poteri alla Camera alta, ora fermo sul 50 a 50. L'ultima parola ora spetta proprio al Senato. Il nuovo Stato dovrebbe chiamarsi 'Washington, Douglass Commonwealth'. La Camera USA approva un disegno di legge per rendere Washington DC il 51° Stato della nazione. È la seconda volta in due anni che la Camera approva tale legislazione. Tuttavia dovrà affrontare una strada in salita in Senato dove i repubblicani sono contrari.