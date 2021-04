(Di venerdì 23 aprile 2021) Settima seduta in ribasso in otto giorni per il, scivolatoi 50.000 dollari dopo l'di un drastico aumento delle tasse sulle plusvalenze dei redditi alti ventilata dall'...

Advertising

fintechIT : RT @SentinelBtc: BITCOIN sotto i $50.000! Il prezzo scende e i volumi salgono, cosa ne pensate? Grafici su: - JiTabran : RT @SentinelBtc: BITCOIN sotto i $50.000! Il prezzo scende e i volumi salgono, cosa ne pensate? Grafici su: - fisco24_info : Bitcoin: scende sotto 50.000 dlr con ipotesi maxitasse Usa: Settimo calo consecutivo in otto sedute - SentinelBtc : BITCOIN sotto i $50.000! Il prezzo scende e i volumi salgono, cosa ne pensate? Grafici su: - InvestireDaZero : La dominance di Bitcoin scende sotto il 50% per la prima volta da 3 anni -

Ultime Notizie dalla rete : Bitcoin scende

Settima seduta in ribasso in otto giorni per il, scivolato sotto i 50.000 dollari dopo l'ipotesi di un drastico aumento delle tasse sulle plusvalenze dei redditi alti ventilata dall'amministrazione Biden. La moneta virtuale ha perso il 5,8% ...Sesotto i 38mila ile sotto i 1600 l'Ether, perché non provarci?(ANSA) - ROMA, 23 APR - Settima seduta in ribasso in otto giorni per il Bitcoin, scivolato sotto i 50.000 dollari ... La moneta virtuale ha perso il 5,8% scendendo a circa 48.596 dollari. JPMorgan e ...Al momento, secondo i dati di Coindesk, il Bitcoin perde più del 7% a $49.500, mentre l'Ethereum scende di oltre l'8% a $2.231 circa. Crolla il Ripple XRP, affondando di oltre il 20% FTSE MIB INDEX ...