Barcellona, Sinner show: abbatte Rublev. In semifinale c'è Tsitsipas (Di venerdì 23 aprile 2021) Un grande Jannik Sinner batte in due set - 6 - 2 7 - 6 (6) in un'ora e 35 minuti - il russo Andrey Rublev e vola alla semifinale di Barcellona, la prima semifinale della carriera in un torneo su terra ...

