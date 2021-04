Asl Rm 5: da domani attivo drive in Valmontone outlet (Di venerdì 23 aprile 2021) Roma – Aprira’ e sara’ operativo dal 24 aprile a partire dalle 9.00 il drive-In destinato alla vaccinazione anti Covid-19 realizzato presso il Valmontone outlet. La modalita’ drive-In scelta, rispetto alla modalita’ walk-in, consente una maggiore rapidita’ nell’afflusso e nel deflusso degli utenti e, piu’ in generale, di tutte le operazioni vaccinali, traducendosi in numeri molto piu’ elevati, seppur a parita’ di risorse impiegate e di sicurezza per utenti e operatori. Nasce dalla collaborazione tra l’Assessorato alla Salute della Regione Lazio, la ASL Roma 5, il Comune di Valmontone e l’outlet di Valmontone, nello specifico DWS Group (proprieta’) e Promos (societa’ che si occupa della commercializzazione e gestione della struttura) che, oltre ad offrire gli spazi, ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 23 aprile 2021) Roma – Aprira’ e sara’ operativo dal 24 aprile a partire dalle 9.00 il-In destinato alla vaccinazione anti Covid-19 realizzato presso il. La modalita’-In scelta, rispetto alla modalita’ walk-in, consente una maggiore rapidita’ nell’afflusso e nel deflusso degli utenti e, piu’ in generale, di tutte le operazioni vaccinali, traducendosi in numeri molto piu’ elevati, seppur a parita’ di risorse impiegate e di sicurezza per utenti e operatori. Nasce dalla collaborazione tra l’Assessorato alla Salute della Regione Lazio, la ASL Roma 5, il Comune die l’di, nello specifico DWS Group (proprieta’) e Promos (societa’ che si occupa della commercializzazione e gestione della struttura) che, oltre ad offrire gli spazi, ...

Ultime Notizie dalla rete : Asl domani Polla, riaprono in presenza le scuole tranne la Primaria del capoluogo La scuola su decisione del sindaco Loviso rimarrà chiusa oggi 23 e domani 24 aprile in attesa dell'esito dei tamponi molecolari che saranno effettuati dall'Asl. Annullata invece l'ordinanza che aveva ...

Frosinone - Sui concorsi della Asl tante similitudini con il caso 'Concorsopoli' di Allumiere Domani si svolgerà un consiglio comunale drammatico dove il sindaco Antonio Pasquini sfiderà non ... Nubi nere si stanno addensando sulla Asl di Frosinone. Tutto ha avuto inizio con un concorso per ...

Asl Napoli 2, domenica vaccini Covid over 60 senza prenotazione: “Poche adesioni” Fanpage.it Covid Lazio, Rt a 0.78, 1.311 nuovi casi. DIRETTA alla mezzanotte di domani partono le prenotazioni per cinque nuovi centri, grazie ai quali la Regione ha annunciato che si raggiungeranno 40mila somministrazioni al giorno A Roma cinquanta infermieri ...

Vaccino ad accesso diretto: scivolata Asl A fine serata una terza nota: "Le vaccinazioni ad accesso diretto da parte degli Over80 andranno avanti fino a questa domenica, al Multisala Aurelia Antica, con questi orari: oggi 14.30-19.30; domani ...

