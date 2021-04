Arteterapia | cos’è e a cosa serve

Leggi su dilei

(Di venerdì 23 aprile 2021) L’arte, da sempre, è una forma di comunicazione differente da quella verbale. Non a caso non fa uso della parola, piuttosto di diverse forme artistiche quali cinema, teatro, pittura, disegno. Inoltre acuisce la sensibilità e fa emergere l’interiorità della persona. E l’arte può essere utilizzata come forma di terapia? La risposta è sì e prende il nome di, ovvero un percorso guidato da un professionista del settore che utilizza varie forme d’arte per scoperchiare ciò che è nascosto e che non è esprimibile verbalmente. Ciò che conta davvero è infatti il processo creativo attraverso cui si elabora il proprio vissuto e lo si esprime. L’trova applicazione in diversi contesti come quelli terapeutici, riabilitativi e preventivi all’interno di ospedali, centri diurni, carceri. Viene impiegata, a seconda dei casi, con l’obiettivo di ...