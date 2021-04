25 aprile, Celestini: “In via Rasella ci sono ancora i fori di proiettile ma nessuna targa per ricordare una delle più importanti azioni partigiane” (Di venerdì 23 aprile 2021) Una serie di sigle della sinistra sociale di Roma (dai Movimenti per il diritto all’abitare, agli studenti di Osa, a Potere al Popolo) ha organizzato giovedì una conferenza stampa di avvicinamento alle manifestazioni del 25 aprile a Porta San Paolo. Ospite della conferenza stampa l’attore Ascanio Celestini che ha ricordato l’attentato dei gappisti contro le truppe naziste in via Rasella del 23 marzo 1944 e la successiva rappresaglia delle Fosse Ardeatine. Nella via nel centro di Roma si vedono ancora su un palazzo i buchi delle raffiche di mitragliatore sparate dai soldati tedeschi, ma non c’è nessun tipo di targa che ricordi l’avvenimento che fu uno dei più importanti della storia della Resistenza Italiana. “Questo dimostra il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 23 aprile 2021) Una serie di sigle della sinistra sociale di Roma (dai Movimenti per il diritto all’abitare, agli studenti di Osa, a Potere al Popolo) ha organizzato giovedì una conferenza stampa di avvicinamento alle manifestdel 25a Porta San Paolo. Ospite della conferenza stampa l’attore Ascanioche ha ricordato l’attentato dei gappisti contro le truppe naziste in viadel 23 marzo 1944 e la successiva rappresagliaFosse Ardeatine. Nella via nel centro di Roma si vedonosu un palazzo i buchiraffiche di mitragliatore sparate dai soldati tedeschi, ma non c’è nessun tipo diche ricordi l’avvenimento che fu uno dei piùdella storia della Resistenza Italiana. “Questo dimostra il ...

Advertising

vatenacttencass : RT @dariosci1: Il mio personalissimo percorso #Twitter di avvicinamento al #25aprile [3] #25aprile, in via Rasella con Ascanio Celestini:… - Hotaru_Tomoe78 : RT @dariosci1: Il mio personalissimo percorso #Twitter di avvicinamento al #25aprile [3] #25aprile, in via Rasella con Ascanio Celestini:… - dariosci1 : Il mio personalissimo percorso #Twitter di avvicinamento al #25aprile [3] #25aprile, in via Rasella con Ascanio Ce… - CatelliRossella : 25 aprile, in via Rasella con Ascanio Celestini: 'La memoria e' un lavoro continuo' - Italia -… - SaCe86 : Ascanio Celestini a via Rasella 'Memoria è un lavoro continuo' -