Va in ambulatorio con problemi respiratori ma nessuno la visita, Luisa muore nel tragitto verso l'ospedale (Di giovedì 22 aprile 2021) Va in ambulatorio ma non viene visitata e muore mentre va in ospedale. Luisa Cerato,75enne del frusinate è deceduta in auto mentre stava andando al pronto soccorso di Cassino dopo che le sarebbe stata ...

