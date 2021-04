Stretta su AstraZeneca | l’Ue fa sul serio | pronta la causa per i tagli e i ritardi sulle forniture dei vaccini

Leggi su open.online

(Di giovedì 22 aprile 2021) Bruxelles si prepara a faread. La decisione arriva dopo che ieri, 21 aprile, la Commissione europea ha sollevato la questione alla riunione degli ambasciatori. La maggior parte dei Paesi ha dichiarato di essere favorevole a citare in giudizio la società per ialledel vaccino contro il Coronavirus prodotto appunto dal colosso anglo-svedese. Lo scopo del procedimento giudiziario è obbligare la società farmaceutica a rispettare le consegne previste dal contratto. Secondo quanto riportato da Politico, i termini per l’avvio della procedura scadono questa settimana. I problemi delleGli attriti tracominciano a gennaio. In quel periodo la società produttrice del farmaco anti Covid ammetteva che non ...