Sinner-Bautista Agut oggi | ATP Barcellona | orario | tv | programma | streaming

(Di giovedì 22 aprile 2021), giovedì 22 aprile, Janniksarà protagonista nell’ottavo di finale dell’ATP 500 di(Spagna), opposto al forte iberico (n.11 del ranking) Roberto. Nel secondo match sulla Pista Manolo Santana (inizio delalle ore 11.00), Jannik andrà a caccia dei quarti di finale di questo torneo. Il suo esordio, dal 2° turno, è stato brillante contro il bielorusso Egor Gerasimov. Per affrontare e sconfiggere, però,servirà salire di livello in maniera netta ed esprimere il proprio miglior tennis. Lo spagnolo ha disputato un ottimo incontro con il connazionale Pablo Andujar nella sua prima uscita sulla terra catalana. Pertanto, la sensazione è che sia in ottima forma. In più,...

Advertising

zazoomblog : LIVE Sinner-Bautista Agut ATP Barcellona in DIRETTA: terza sfida in poche settimane - #Sinner-Bautista #Barcellona… - CristinaNcl : Story @Ubitennis: 'Riccardo conosce molto bene Djokovic e il suo team. Novak è stato gentile a darci il suo punto d… - OiaServicesLtd : RT @betalandclover: #Tennis, #AtpBarcellona: i pronostici di oggi di #Betaland sulla sfida tra #Sinner e Bautista Agut La star è sempre Ja… - Betaland_it : RT @betalandclover: #Tennis, #AtpBarcellona: i pronostici di oggi di #Betaland sulla sfida tra #Sinner e Bautista Agut La star è sempre Ja… - betalandclover : #Tennis, #AtpBarcellona: i pronostici di oggi di #Betaland sulla sfida tra #Sinner e Bautista Agut La star è sempr… -

Ultime Notizie dalla rete : Sinner Bautista

Succede a Barcellona , nell'Atp 500 che Lorenzo Musetti saluta eliminato da Auger - Aliassime e Jannikprova oggi a prolungare con un triplete suAgut : in campo contro lo spagnolo ......vs (3) Nishikori a seguire - (Q) Zapata Miralles vs (6) Carreño Busta PISTA MANOLO SANTANA dalle ore 11.00 - (7) Shapovalov vs (10) Auger - Aliassime a seguire - (5)Agut vs (11)a ...Oggi, giovedì 22 aprile, Jannik Sinner sarà protagonista nell'ottavo di finale dell'ATP 500 di Barcellona (Spagna), opposto al forte iberico (n.11 del ranking) Roberto Bautista Agut. Nel secondo match ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Sinner-Gerasimov - Presentazione Buon pomeriggio, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di ottavi di finale del torneo ATP 500 di Barcellona. In campo ci so ...