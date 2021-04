Recovery: in corso vertice Draghi – capidelegazione e ministri su Pnrr (Di giovedì 22 aprile 2021) Roma, 22 apr. (Adnkronos) – E’ iniziata da pochi minuti a Palazzo Chigi la riunione sul Pnrr con il premier Mario Draghi, i capidelegazione delle forze di maggioranza e i ministri più coinvolti nella stesura del Piano, tra questi Vittorio Colao e Roberto Cingolani. Domani è atteso il Consiglio dei ministri sul Recovery plan, che verrà poi presentato alle Camere lunedì e martedì della prossima settimana. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di giovedì 22 aprile 2021) Roma, 22 apr. (Adnkronos) – E’ iniziata da pochi minuti a Palazzo Chigi la riunione sulcon il premier Mario, idelle forze di maggioranza e ipiù coinvolti nella stesura del Piano, tra questi Vittorio Colao e Roberto Cingolani. Domani è atteso il Consiglio deisulplan, che verrà poi presentato alle Camere lunedì e martedì della prossima settimana. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

TV7Benevento : Recovery: in corso vertice Draghi - capidelegazione e ministri su Pnrr... - saggiadecisione : Avevo dato a #Draghi il beneficio del dubbio ma dopo quello che sta accadendo e la fallimentare gestione del corso… - FrancoVox1 : @peppeprovenzano @matteosalvinimi Ho vago sospetto che in cambio di questa assurda astensione Draghi abbia assicura… - zazoomblog : Recovery: in corso riunione Draghi-sindaci città metropolitane - #Recovery: #corso #riunione - TV7Benevento : Recovery: in corso riunione Draghi-sindaci città metropolitane... -