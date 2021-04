Questo cane adora l'autolavaggio: ecco il massaggio rilassante (Di giovedì 22 aprile 2021) Questo cane adora l'autolavaggio automatico perché ha scoperto che il movimento rotante delle spazzole può fornirgli un favoloso massaggio rilassante. Lo vediamo così passeggiare avanti e indietro ... Leggi su leggo (Di giovedì 22 aprile 2021)l'automatico perché ha scoperto che il movimento rotante delle spazzole può fornirgli un favoloso. Lo vediamo così passeggiare avanti e indietro ...

Viene aggredita dal cane di famiglia: bimba ricoverata in gravi condizioni Per motivi di privacy le generalità della famiglia non sono state rese note, questo anche per ... Per il momento non si sa se nei confronti del cane verranno presi dei provvedimenti o meno. Secondo ...

Legato con una pietra al collo e buttato nel fiume: è così che si volevano sbarazzare del cane anziano La Stampa Come accogliere un nuovo cane in casa: cosa occorre sapere Come accogliere un nuovo cane in casa senza farlo sentire a disagio? Vediamo, insieme, le regole e i consigli migliori per far entrare fido in famiglia. Per ogni amante degli amici a quattro zampe, il ...

Il tuo cane potrebbe essere assunto per degustare la birra Anche Fido può portare a casa lo stipendio. Ebbene sì, c’è un’azienda che offre un lavoro ai cani, con uno salario da far invidia agli esseri umani, tra l’altro. Stiamo parlando di un birrificio statu ...

