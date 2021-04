PS5 punta tutto su DualSense, 4K, 120FPS e Ray-Tracing nel nuovo spot ufficiale (Di giovedì 22 aprile 2021) Mentre i problemi di scorte continuano ad affliggere PS5 (e sembra che continueranno ancora per molto), ecco che Sony ha deciso di pubblicare un nuovo spot dedicato alla sua nuova console. Nel video pubblicato dal canale YouTube ufficiale di PlayStation, intitolato "Play like never before", vengono evidenziate tutte le caratteristiche principali di PS5. Lo spot sottolinea la risoluzione 4K, il frame rate che può arrivare fino a 120FPS, la presenza della tecnologia Ray-Tracing e dell'HDR. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di giovedì 22 aprile 2021) Mentre i problemi di scorte continuano ad affliggere PS5 (e sembra che continueranno ancora per molto), ecco che Sony ha deciso di pubblicare undedicato alla sua nuova console. Nel video pubblicato dal canale YouTubedi PlayStation, intitolato "Play like never before", vengono evidenziate tutte le caratteristiche principali di PS5. Losottolinea la risoluzione 4K, il frame rate che può arrivare fino a, la presenza della tecnologia Ray-e dell'HDR. Leggi altro...

