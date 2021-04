Progetto Bellezza | “I Comuni attendono risposte | ritardi inaccettabili”

(Di giovedì 22 aprile 2021) Il, varato ormai da quasi 4 anni con l’obiettivo di sostenere il recupero dei luoghi dimenticati ma culturalmente importanti, al centro dell’attenzione dei parlamentari bergamaschi che sollecitano il Governo perché sblocchi finalmente la situazione. “Ho depositato una interrogazione al Presidente del Consiglio dei Ministri per sapere che fine hanno fatto i fondi deldenominato “Bellezz@ – Recuperiamo i luoghi culturali dimenticati”. La commissione che doveva individuare gli interventi da finanziare sul territorio italiano, molti dei quali nella provincia di Bergamo, ha terminato i suoi lavori nel dicembre del 2017 ma da allora non se n’è saputo piu’ nulla e i fondi non sono mai arrivati. Si tratta di un ritardo inaccettabile”. Lo dichiara in una nota il deputato di Cambiamo! Alessandro Sorte. “Diversi ...

Advertising

nzingaretti : 500 mila euro per salvare i pini di Roma dal parassita che li sta distruggendo. Con il progetto #Ossigeno 6 mln d… - zazoomblog : Pd: Carnevali a Draghi ‘piena valorizzazione del ‘progetto bellezza” - #Carnevali #Draghi #‘piena - zazoomblog : Pd: Carnevali a Draghi piena valorizzazione del progetto bellezza - #Carnevali #Draghi #piena - TV7Benevento : Pd: Carnevali a Draghi, 'piena valorizzazione del 'progetto bellezza''... - infoitsport : Agnelli: “Con solo sei squadre è impossibile fare la SuperLega. Convinto della bellezza del progetto, avremmo creat… -

Ultime Notizie dalla rete : Progetto Bellezza

BergamoNews

Ha così deciso di dare vita ad un nuovonon solo perma anche per un risolto benefico. Di che si tratta? Vi sveliamo tutto nei minimi dettagli! Fedez, clamorosa novità: 'La mia ...'Valorizzare pienamente, totalmente ed in modo definitivo i progetti del cosiddetto '''. È quanto ha chiesto oggi in aula la deputata del Pd Elena Carnevali , rivolgendosi direttamente al premier Draghi.Il presidente bianconero: “Credevo davvero che il progetto potesse cambiare il calcio in meglio”. Esulta Boris Johnson. Marcia indietro di Inter e Milan, via anche l’Atletico Madrid, le scuse di Liver ...Il reportage realizzato con lo smartphone dal fotografo Keith Ladzinski nel deserto del Mojave, dove si testano le tecnologie per l'esplorazione di Marte ...