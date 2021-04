Perché il ddl Zan è ancora bloccato in Senato (Di giovedì 22 aprile 2021) La Lega fa ostruzionismo alla calendarizzazione della discussione. E ora l’apertura di Italia Viva ad alcune modifiche rischia di rispedire il testo alla Camera per una nuova approvazione (Foto: Andreas Solaro/ Getty Images)Il disegno di legge contro l’omotransfobia, la misoginia e l’abilismo, noto anche con ddl Zan (dal nome del deputato del Partito democratico, Alessandro Zan, che è stato il relatore del testo) è ancora bloccato in Senato. L’ultimo rinvio della discussione a opera del presidente della commissione Giustizia, Andrea Ostellari, in quota Lega, risale al 21 aprile, che si appella, come scrive su Facebook, a una “spaccatura fra i rappresentanti dei gruppi di maggioranza”. Il riferimento è all’apertura di Italia Viva ad alcune modifiche del testo. Un intervento che richiederebbe un nuovo voto alla Camera (dove il ddl Zan ... Leggi su cityroma (Di giovedì 22 aprile 2021) La Lega fa ostruzionismo alla calendarizzazione della discussione. E ora l’apertura di Italia Viva ad alcune modifiche rischia di rispedire il testo alla Camera per una nuova approvazione (Foto: Andreas Solaro/ Getty Images)Il disegno di legge contro l’omotransfobia, la misoginia e l’abilismo, noto anche con ddl Zan (dal nome del deputato del Partito democratico, Alessandro Zan, che è stato il relatore del testo) èin. L’ultimo rinvio della discussione a opera del presidente della commissione Giustizia, Andrea Ostellari, in quota Lega, risale al 21 aprile, che si appella, come scrive su Facebook, a una “spaccatura fra i rappresentanti dei gruppi di maggioranza”. Il riferimento è all’apertura di Italia Viva ad alcune modifiche del testo. Un intervento che richiederebbe un nuovo voto alla Camera (dove il ddl Zan ...

