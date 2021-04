Orietta Berti imita Achille Lauro: quello che fa alla fine fa impazzire – VIDEO (Di giovedì 22 aprile 2021) Orietta Berti ancora una volta scatenata sul palco: imita Achille Lauro in uno show incredibile. alla fine il gesto fa impazzire tutti. C’è chi ci prende gusto e non si… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Davide Garritano su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di giovedì 22 aprile 2021)ancora una volta scatenata sul palco:in uno show incredibile.il gesto fatutti. C’è chi ci prende gusto e non si… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Davide Garritano su BlogLive.it.

Advertising

TV8it : ORIETTA BERTI: 'ASSOMIGLIA A ME' ?????? Comunque chi riesce a indovinare per primo il cantante vince la gloria eter… - aletrek72 : @EliaAntonella Ti ho vista ieri sera con la Sabrina Salerno, Anna Tatangelo e la Orietta Berti. Mi sei piaciuta mol… - Kreg99687363 : @ItaliaRai @OriettaBerti Ci mancava Orietta Berti! - LouiseODonoghu2 : RT @balc_anus: per essere più precisi: orietta berti che cammina nella nebbia sanremese per andare a prendere i vestiti per sanremo poco… - LouiseODonoghu2 : RT @balc_anus: ORIETTA BERTI -