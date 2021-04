Omicidio Sacchi | Anastasiya in aula tra lacrime | ‘colpita alla nuca | vidi Luca a terra’ 2

(Di giovedì 22 aprile 2021) (Adnkronos) – ‘Quella sera arrivati in via Bartoloni abbiamo salutato Giovanni Princi (già condannato in abbreviato a 4 anni, ndr.) e disse che doveva fare un ‘impiccietto’ con una moto, forse rubata, mise nel mio zaino una busta marrone, tipo quella del pane, con il bordo superiore arrotolato. Nella denuncia ‘ ha aggiunto – dissi che ero andata a casa sua e poi al pub a piedi e non in macchina perché ero convinta che Princi avesse fatto qualcosa nella mia macchina e ho pensato che se era successo quel casino c’era qualcosa che non andava e volevo che io erimanessimo fuori da questa storia. Non pensavo a Princi, pensavo solo a”. Durante la testimonianza diil padre diè uscito dall’in. L'articolo CalcioWeb.

... temevo che avesse messo qualcosa nella mia macchina": così Anastasiya Kylemnyk ricostruisce uno dei passaggi chiave nella sera sfociata poi nell'di Luca, quando il pm Giulia Guccione,...L'interrogatorio. Oggi lungo interrogatorio dei giudici della Corte d'Assise di Roma a Armando De Propris nell'ambito del processo per l'di Luca. "Io sono innocente, non ho mai dato la pistola a mio figlio, io amo i miei figli e non gli darei mai un'arma". Le parole di Armando, padre di Marcello indagato anche lui per l'...Anastasiya Kylemnyk sviscera in aula gli istanti che hanno preceduto l'omicidio del suo ragazzo e i fatti inerenti la compravendita di droga nel quale è maturato il delitto di Luca Sacchi, ucciso il ...“Sentii il colpo alla nuca e caddi a terra, non ricordo come mi rialzai. Andai da Luca, in quel momento non capivo cosa fosse successo. Ho visto solo le gambe di Luca, aperte, era steso a terra”. Ques ...