Omicidio a Miano | ucciso un pregiudicato del clan Russo in un bar

Advertising

antonellaa262 : A Miano è stato ucciso un 60enne mentre era in un bar. La vittima era un pregiudicato ritenuto vicino al clan Lo Ru… - juornoit : #Juorno #Miano si torna a sparare a Napoli Nord ucciso #SalvatoreMilano - NapoliToday : #Cronaca #Miano Sangue a Miano: omicidio in via Vittorio Veneto - PeriferiamoNews : Miano, omicidio in una caffetteria -

Ultime Notizie dalla rete : Omicidio Miano

La camorra torna a sparare. Un uomo è stato ucciso a colpi di pistola all'interno del bar Rosetta in via Vittorio Veneto a, alla periferia di Napoli. La vittima è Salvatore Milano , 60 anni, un tempo boss del clan Lo Russo oggi considerato vicino al gruppo Angellotti. Indagano i carabinieri della compagnia Stella. ...Si torna a sparara a Napoli. Un uomo è stato ucciso a colpi di pistola nel quartiere di, in via Vittorio Veneto. Sul posto i carabinieri. Secondo le prime informazioni l'uomo - del quale non si conosce ancora l'identità - era all'interno di un bar, dove hanno fatto irruzione ...Un omicidio è avvenuto alle 17,30 nel quartiere di Miano, alla periferia Nord di Napoli. La vittima, Salvatore Milano, è un pregiudicato di 60 anni ritenuto ...NAPOLI - Si torna a sparare a Napoli. Un uomo è stato ucciso a colpi di pistola in un parco in via Vittorio Veneto a Miano, alla periferia del capoluogo. Al momento non ci sono altre notizie. Indagano ...