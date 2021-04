Nicola Zingaretti conferma | «Lazio zona gialla dal 26 aprile 2021»

(Di giovedì 22 aprile 2021) Il Presidente della Regionehato le indiscrezioni di queste ore sul cambio di colore per il. «La Regione sarà inda lunedì 26– ha detto il Governatore alla trasmissione “Un altro giorno” su Rai 1 – si riapre finalmente ma non al Covid, manteniamo alta l’attenzione». Sulla stessa lunghezza d’onda l’Assessore Alessio D’Amato che poco fa, presentando il bollettino quotidiano dei contagi del, ha dichiarato che la Regione ha dati “coerenti con la”. In calo infatti tutti gli indicatori: dall’RT (a 0.78) all’incidenza per 100.000 abitanti scesa a 140, fino alla pressione sugli ospedali anch’essa migliorata sensibilmente nelle ultime ...

Dal dibattito all'interno del governo all'emergenza Covid - 19, a tutto tondo ai microfoni di Oggi è un altro giorno . Il governatore del Lazio ha esordito commentato l'astensione della Lega in Consiglio dei ministri sul coprifuoco : "Sono ...Oltrepassa la soglia dei 16 milioni il numero totale di somministrazioni effettuate in Italia nell'ambito della campagna vaccinale anti-Covid (per ...