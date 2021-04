“Nessuno sconto”. Willy Monteiro, il giudice boccia la richiesta dei fratelli Bianchi e degli altri due imputati (Di giovedì 22 aprile 2021) L’accusa per la morte del 21enne Willy Monteiro Duarte, ucciso a calci e pugni lo scorso settembre a Colleferro era stata cambiata a Febbraio. Agli indagati Marco e Gabriele Bianchi, Mario Pincarelli e Francesco Belleggi la procura aveva contestato l’omicidio volontario. La nuova accusa contestata dalla Procura era contenuta in una nuova ordinanza di custodia cautelare, dopo l’approfondimento delle indagini. “Tutti gli elementi conducono naturalmente a ritenere – scriveva il gip di Velletri Giuseppe Boccarrato nell’ordinanza che integra e aggrava il provvedimento di misura cautelare – che i quattro indagati non solo avessero consapevolmente accettato il rischio di uccidere Willy, ma colpendolo ripetutamente, con una violenza del tutto sproporzionata alla volontà di arrecargli delle semplici lesioni, avessero previsto ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 22 aprile 2021) L’accusa per la morte del 21enneDuarte, ucciso a calci e pugni lo scorso settembre a Colleferro era stata cambiata a Febbraio. Agli indagati Marco e Gabriele, Mario Pincarelli e Francesco Belleggi la procura aveva contestato l’omicidio volontario. La nuova accusa contestata dalla Procura era contenuta in una nuova ordinanza di custodia cautelare, dopo l’approfondimento delle indagini. “Tutti gli elementi conducono naturalmente a ritenere – scriveva il gip di Velletri Giuseppe Boccarrato nell’ordinanza che integra e aggrava il provvedimento di misura cautelare – che i quattro indagati non solo avessero consapevolmente accettato il rischio di uccidere, ma colpendolo ripetutamente, con una violenza del tutto sproporzionata alla volontà di arrecargli delle semplici lesioni, avessero previsto ...

