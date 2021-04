Musei aperti anche anche nel week end: ma si deve prenotare. Cinema e teatri: sì ma con distanze (Di giovedì 22 aprile 2021) Mostre e Musei, dal 26 aprile in zona gialla porte aperte anche nei weekend, ma sempre su prenotazione. La norma impone però per il fine settimana l'obbligo di prenotazione, che potrà essere fatta online o telefonicamente, viene sottolineato, con almeno un giorno di anticipo. Dal 26 aprile 2021, in zona gialla gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale Cinematografiche, live-club e in altri locali esclusivamente con posti a sedere preassegnati L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di giovedì 22 aprile 2021) Mostre e, dal 26 aprile in zona gialla porte aperteneiend, ma sempre su prenotazione. La norma impone però per il fine settimana l'obbligo di prenotazione, che potrà essere fatta online o telefonicamente, viene sottolineato, con almeno un giorno di anticipo. Dal 26 aprile 2021, in zona gialla gli spettacolial pubblico in sale teatrali, sale da concerto, saletografiche, live-club e in altri locali esclusivamente con posti a sedere preassegnati L'articolo proviene da Firenze Post.

