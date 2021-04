Monopattini elettrici | in arrivo nuove regole

Advertising

virginiaraggi : Sul litorale di Roma, ad Ostia, sono arrivati altri 150 monopattini elettrici che potrete noleggiare. Li potrete an… - homersimo : @MarcoCiarmatori @KHANNOONIENSIN6 @AmazonIT Guarda un mitra in offerta , però con quello che costa ci prendo un pai… - angheluruju11 : RT @virginiaraggi: Sul litorale di Roma, ad Ostia, sono arrivati altri 150 monopattini elettrici che potrete noleggiare. Li potrete anche u… - snoopywoodlm : @Wehewu_el49 Fanno i monopattini elettrici - NapoliToday : #Cronaca Trascina in strada un monopattino elettrico con l’allarme sonoro attivato: arrestato… -

Ultime Notizie dalla rete : Monopattini elettrici

Per quanto riguarda il governo centrale per adesso non è attivo nessun contributo che offra incentivi economici per l'acquisto o l'utilizzo di biciclette e. Tuttavia, non è ...È stato inaugurato oggi a Lignano Sabbiadoro il nuovo servizio diin sharing gestito da BIT Mobility. L'azienda veronese ha infatti portato in città 200, distribuiti in 23 hub su un'area di circolazione di 8.6 kmq. Il ...Da lunedì 26 aprile, in coincidenza anche con il nuovo orario ferroviario, ci saranno novità sulla linea Putignano - Bari (via Casamassima) sulla quale ...Ritorna il bonus mobilità 2021 ed è un contributo offerto dalle Regioni e dai Comuni, per l'acquisto di un monopattino o una bici elettrica.