Messina (Intesa): "PNRR è vero motore per accelerare su filiere e portare depositi in settore produttivo" (Di giovedì 22 aprile 2021) (Teleborsa) – L'Italia è un Paese che ha punti di forza unici in Europa, come un'infrastruttura basata sulle filiere che si conferma solida – e su cui ovviamente ci sono elementi su cui lavorare per la ripresa – e un forte risparmio delle famiglie, che è anche cresciuto durante la pandemia. Parte da questi elementi Carlo Messina, CEO di Intesa Sanpaolo, nel delineare l'occasione d'oro che l'Italia non può lasciarsi sfuggire per la ripartenza post-pandemia. "Solo attraverso l'accelerazione della crescita il debito può essere sostenibile", afferma intervenendo all'evento di presentazione del Rapporto Economia e Finanza dei Distretti Industriali 2020 curato dalla Direzione Studi e Ricerche della banca. "È quindi necessario un investimento sulle imprese e sulle filiere e l'unico motore

