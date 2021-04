(Di giovedì 22 aprile 2021)di uno. È accaduto durante lo Zoo di 105 con gli speaker Marco Mazzoli e Paolo Noise. Ecco lo scambio di battute, sempre sottolineato da risate sul finire della frase. “In una serata in montagna mi ricordo uno che ne trascinò una in camera”, “Minchia“, “Senza fare nomi… Ciao A., Ciao A.“, “…e poi la riportò dove la prese!“, “Madonna, si è svegliata senza sapere cos’è successo, credo. Mi ricordo quella mattina, eravamo in montagna se non sbaglio“. Se questo non bastasse, uno speaker conferma di aver detto all’uomo protagonista della storia che aveva appena commesso uno violenza e di essersi sentito rispondere “ma a lei piaceva”, salvo poi ritrattare con un “effettivamente, ora che ci penso…”. La conclusione: “Capita a tutti di sbagliare, ragazzi. Ognuno ha i suoi scheletri ...

FQMagazineit : Lo Zoo di 105, raccontano in diretta di un presunto stupro e ridono: proteste davanti alla sede, "vergognatevi"

Qui il problema principale è chiarissimo e lampante. E no, non è Beppe Grillo, non è nemmeno lodiche si permette di fare battute in diretta sullo stupro, queste sono solo due esempi da ricondurre al fatto che la cultura dello stupro è ancora un grosso scoglio da superare nella ...Ci risiamo, l'hanno fatto di nuovo. Parlarne è un po' fare il loro gioco, ma a volte si deve. Lodiha fatto ancora parlare di sé , grazie a una storiella di cattivo gusto su qualcuno che non si accorge di aver stuprato una ragazza, fino a quando non glielo fanno notare. Capirai le risate.Durante una diretta i conduttori hanno raccontato (e riso) di una presunta violenza avvenuta durante una vacanza in montagna ...Il metodo dello Zoo di 105 è sempre lo stesso: si solleva un polverone e, se qualcuno non apprezza o si offende, si gira tutto in caciara o ci si barrica dietro la libertà di parola o di satira.