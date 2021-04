(Di giovedì 22 aprile 2021) Le sceltedi Fonseca e Gasperini per la sfida, valida per la 32ª giornata di Serie A.

Ledi Roma Atalanta match valido per la 32ª giornata del campionato di Serie A 2020/2021: le scelte degli allenatori Ecco gli schieramentidi Roma - Atalanta, match valido ...ROMA - In testa alla Roma c'è il Manchester United, ma oggi all'Olimpico i giallorossi sperano di tornare a vincere contro l' Atalanta . Per questo Fonseca schiera i migliori: " Il campionato non è ...La 32ª giornata di Serie A prosegue con gli ultimi due match del turno infrasettimanale. Il primo dei due posticipi è quello che vede coinvolte Roma e Atalanta. La gara si giocherà allo stadio ...Di seguito le formazioni ufficiali di Roma-Atalanta, match di Serie A che si giocherà alle 18:30: Roma (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Cristante, Ibanez; Karsdorp, Veretout, ...