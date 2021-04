Isola dei famosi, Ignazio Moser bloccato in Messico: non farà più in tempo (Di giovedì 22 aprile 2021) Ancora inconvenienti all’Isola dei famosi 2021, dopo gli infortuni di Elisa Isoardi e Brando Giorgi, e dopo l’uscita di Beppe Brada per problemi familiari, è di queste ore la notizia, che Ignazio Moser, non riuscirà a raggiungere l’Honduras nella data stabilità. Ignazio Moser e Cecilia RodriguezNei giorni scorsi, la partecipazione dell’ex gieffino, non era ancora stata ufficializzata dalla produzione, e i più maliziosi, hanno pensato, che dietro alla mancata partecipazione di Moser, ci fosse un diniego della sua fidanzata, Cecilia Rodriguez. Isola dei famosi, Ignazio Moser bloccato in Messico In effetti, le cose non sono andate cosi, l’ex gieffino, ... Leggi su formatonews (Di giovedì 22 aprile 2021) Ancora inconvenienti all’dei2021, dopo gli infortuni di Elisa Isoardi e Brando Giorgi, e dopo l’uscita di Beppe Brada per problemi familiari, è di queste ore la notizia, che, non riuscirà a raggiungere l’Honduras nella data stabilità.e Cecilia RodriguezNei giorni scorsi, la partecipazione dell’ex gieffino, non era ancora stata ufficializzata dalla produzione, e i più maliziosi, hanno pensato, che dietro alla mancata partecipazione di, ci fosse un diniego della sua fidanzata, Cecilia Rodriguez.deiinIn effetti, le cose non sono andate cosi, l’ex gieffino, ...

Advertising

MediasetPlay : Ecco uno dei momenti più richiesti della settimana: la Golden Social, ovvero i tweet più divertenti e irriverenti c… - VanityFairIt : perché «stai zitta» è un’espressione che non dovremmo mai usare - MarioManca : #Isola e #Fariba: perché «stai zitta» è un’espressione che non dovremmo mai usare - simonaatz_ : RT @LunaticaRoma: grazie a Dayane abbiamo giá il cast della prossima Isola dei Famosi ? #TZVIP pic from @infotommizorzi - LunaticaRoma : grazie a Dayane abbiamo giá il cast della prossima Isola dei Famosi ? #TZVIP pic from @infotommizorzi -