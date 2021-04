Il Sud escluso dalla rivoluzione dei ricchi del calcio (Di giovedì 22 aprile 2021) Si poteva pensare a un torneo tra Nord e Sud, tra bianchi e neri, finanche tra scapoli e ammogliati. Lo sfizio mondiale oggi è rompere. L’unità degli stati, la pace razziale, finanche l’accordo tra marito e moglie. La “rivoluzione dei ricchi”, come l’ha apostrofata l’Equipe, giornalone sportivo di Francia, alla fine è scoppiata e ha messo a soqquadro la storia del calcio. I ricchi e poveri Tutti i ricchi di qua, i poveri di là. Da una parte la finanza paramericana e asiatica che guarda al basket Nba, dall’altra società depauperate dei fondi Tv e delle sfide ai colossi del debito. Quante saranno le squadre con i lustrini, che giocheranno un “calcio superiore”, sostenute da saraghi e soldi a palate, e chi si dovrà accontentare della frittura di fragaglie? Le voci si rincorrono nella ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 22 aprile 2021) Si poteva pensare a un torneo tra Nord e Sud, tra bianchi e neri, finanche tra scapoli e ammogliati. Lo sfizio mondiale oggi è rompere. L’unità degli stati, la pace razziale, finanche l’accordo tra marito e moglie. La “dei”, come l’ha apostrofata l’Equipe, giornalone sportivo di Francia, alla fine è scoppiata e ha messo a soqquadro la storia del. Ie poveri Tutti idi qua, i poveri di là. Da una parte la finanza paramericana e asiatica che guarda al basket Nba, dall’altra società depauperate dei fondi Tv e delle sfide ai colossi del debito. Quante saranno le squadre con i lustrini, che giocheranno un “superiore”, sostenute da saraghi e soldi a palate, e chi si dovrà accontentare della frittura di fragaglie? Le voci si rincorrono nella ...

Advertising

napolista : Il Sud escluso dalla rivoluzione dei ricchi del calcio Tra sovranismi privati e finanza globale. E il Napoli? Non p… - fcister69 : RT @AssuntaPavone: Daje! Tutto il sud, nessuno escluso! Perché quando è troppo, è troppo e mo' #avast che non è un antivirus ma barese per… - Mario82673246 : RT @AssuntaPavone: Daje! Tutto il sud, nessuno escluso! Perché quando è troppo, è troppo e mo' #avast che non è un antivirus ma barese per… - Giancarlo_67_gi : RT @AssuntaPavone: Daje! Tutto il sud, nessuno escluso! Perché quando è troppo, è troppo e mo' #avast che non è un antivirus ma barese per… - vitovito63 : RT @AssuntaPavone: Daje! Tutto il sud, nessuno escluso! Perché quando è troppo, è troppo e mo' #avast che non è un antivirus ma barese per… -