Il Recovery c'è, ma ora l'Italia si gioca tutto sulle regole (Di giovedì 22 aprile 2021) Il Recovery c’è. Ci sono i soldi. Tanti, 221,5 miliardi. C’è lo schema per distribuirli e ci sono i progetti, le scadenze, gli obiettivi. Perché dovremmo spendere bene e in fretta questi soldi ce lo ricorda e se lo ricorda il Governo nel testo del Piano, quando scrive che dobbiamo “riparare i danni economici e sociali della crisi pandemica”, ma anche “contribuire ad affrontare le debolezze strutturali dell’economia Italiana”. Insomma dobbiamo rialzarci e dobbiamo farlo con gambe e braccia nuove, uscendo dal cliché del dopo che sarà diverso dal prima o dell’andrà tutto bene come alibi per non affrontare quelle questioni che ci trasciniamo da tempo e che la pandemia ha sì amplificato, ma non certo generato da zero. Se si parte dalla coda velenosa, quel debito/Pil che quest’anno schizzerà al 159,8%, come dopo la Grande Guerra, risalire ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 22 aprile 2021) Ilc’è. Ci sono i soldi. Tanti, 221,5 miliardi. C’è lo schema per distribuirli e ci sono i progetti, le scadenze, gli obiettivi. Perché dovremmo spendere bene e in fretta questi soldi ce lo ricorda e se lo ricorda il Governo nel testo del Piano, quando scrive che dobbiamo “riparare i danni economici e sociali della crisi pandemica”, ma anche “contribuire ad affrontare le debolezze strutturali dell’economiana”. Insomma dobbiamo rialzarci e dobbiamo farlo con gambe e braccia nuove, uscendo dal cliché del dopo che sarà diverso dal prima o dell’andràbene come alibi per non affrontare quelle questioni che ci trasciniamo da tempo e che la pandemia ha sì amplificato, ma non certo generato da zero. Se si parte dalla coda velenosa, quel debito/Pil che quest’anno schizzerà al 159,8%, come dopo la Grande Guerra, risalire ...

