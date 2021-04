Igor il Russo dichiarato colpevole di 3 omicidi in Spagna (Di giovedì 22 aprile 2021) Norbert Feher, alias Igor il Russo, è stato dichiarato colpevole di tre omicidi da una giuria popolare in Spagna. Si tratta di tre delitti commessi dall'uomo nel dicembre del 2017 nella regione spagnola dell'Aragona. Le vittime furono l'allevatore Josè Luis Iranzo, 40 anni, e gli agenti della Guardia Civil Victor Romero, 30 anni, e Victor Jesus Caballero, 38 anni.Gli altri reatiFeher è stato dichiarato colpevole anche di altri reati come attentato all'autorità o porto d'armi illecito. Ora un giudice dell'Audiencia provinciale di Teruel sarà chiamato a emettere una sentenza di condanna nei confronti di Feher.La condanna in ItaliaNel 2019 il Gup Alberto Ziroldi aveva deciso il massimo della pena per il killer serbo, processato a Bologna in abbreviato ... Leggi su tg24.sky (Di giovedì 22 aprile 2021) Norbert Feher, aliasil, è statodi treda una giuria popolare in. Si tratta di tre delitti commessi dall'uomo nel dicembre del 2017 nella regione spagnola dell'Aragona. Le vittime furono l'allevatore Josè Luis Iranzo, 40 anni, e gli agenti della Guardia Civil Victor Romero, 30 anni, e Victor Jesus Caballero, 38 anni.Gli altri reatiFeher è statoanche di altri reati come attentato all'autorità o porto d'armi illecito. Ora un giudice dell'Audiencia provinciale di Teruel sarà chiamato a emettere una sentenza di condanna nei confronti di Feher.La condanna in ItaliaNel 2019 il Gup Alberto Ziroldi aveva deciso il massimo della pena per il killer serbo, processato a Bologna in abbreviato ...

