Giovannini | ‘Impresa stanno accelerando verso transizione’

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 22 aprile 2021) “La crisi da Covid-19 ha influito in modo molto negativo sui 17 obiettivi di sviluppo sostenibile. Ciò nonostante, bisogna riconoscere che le impresein maniera consistentela transizione, impiegando tecniche di produzione più sostenibili, e anche i consumi vanno nella direzione di una maggiore responsabilità”. Lo afferma il ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Enrico, intervenendo alla maratona multimediale #onepeopleoneplanet in onda sul canale digitale Rai Play, 13 ore di diretta streaming per celebrare il 51esimo anniversario della Giornata Mondiale della Terra. “Abbiamo ancora 10 anni di tempo, che sembrano tanti ma in realtà sono pochissimi, per cambiare il nostro modello di sviluppo e abbracciare un nuovo paradigma che sia sostenibile dal punto di vista ...