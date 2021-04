Ferrari: Sainz prosegue il suo adattamento con la SF71H (Di giovedì 22 aprile 2021) La Ferrari continua a lavorare con Carlos Sainz. In occasione dello stop settimanale della F1, il pilota sta effettuando test con la SF71H in quel di Fiorano. Il suo compagno di squadra Leclerc, aveva effettuato gli stessi test prima del Gp d’Imola. F1: i limiti della pista stanno diventano un problema serio Ferrari: Sainz si è già adattato alla vettura? Il gran premio dell’Emilia-Romagna è stato molto positivo per Carlos Sainz. Dopo un non esaltante primo gp in Bahrain, lo spagnolo ha ottenuto il quinto posto in gara, partendo 11°, alle spalle di Charles Leclerc. Prestazione in gara che ha riscattato anche la delusione del sabato quando l’ex McLaren non è riuscito ad approdare in Q3. Tuttavia, lo spagnolo sta rispettando la tabella di marcia prevista dal team e dei piloti che ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 22 aprile 2021) Lacontinua a lavorare con Carlos. In occasione dello stop settimanale della F1, il pilota sta effettuando test con lain quel di Fiorano. Il suo compagno di squadra Leclerc, aveva effettuato gli stessi test prima del Gp d’Imola. F1: i limiti della pista stanno diventano un problema seriosi è già adattato alla vettura? Il gran premio dell’Emilia-Romagna è stato molto positivo per Carlos. Dopo un non esaltante primo gp in Bahrain, lo spagnolo ha ottenuto il quinto posto in gara, partendo 11°, alle spalle di Charles Leclerc. Prestazione in gara che ha riscattato anche la delusione del sabato quando l’ex McLaren non è riuscito ad approdare in Q3. Tuttavia, lo spagnolo sta rispettando la tabella di marcia prevista dal team e dei piloti che ...

