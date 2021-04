Droga, sindaco a Prefetto: si usi l’Esercito per la rotonda dello spaccio (Di giovedì 22 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiA dispetto della pandemia, delle restrizioni e dei controlli, alla “rotonda dello spaccio”, situata nel comune San Nicola la Strada su viale Carlo III, a qualche chilometro dal capoluogo Caserta, prosegue senza sosta l’attività di vendita di hashish e marijuana, gestita in gran parte da immigrati africani; continui, da parte delle forze dell’ordine, gli arresti di pusher, che vengono presi con modiche quantità e rilasciati dopo pochi giorni, tanto da poter tornare a spacciare. Un circolo vizioso che il sindaco di San Nicola la Strada Vito Marotta cerca di spezzare chiedendo al Prefetto di Caserta Raffaele Ruberto “una vigilanza più intensa e attenta degli emicicli est ed ovest della villa comunale di largo rotonda, con l’impiego dei militari del progetto ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 22 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiA dispetto della pandemia, delle restrizioni e dei controlli, alla “”, situata nel comune San Nicola la Strada su viale Carlo III, a qualche chilometro dal capoluogo Caserta, prosegue senza sosta l’attività di vendita di hashish e marijuana, gestita in gran parte da immigrati africani; continui, da parte delle forze dell’ordine, gli arresti di pusher, che vengono presi con modiche quantità e rilasciati dopo pochi giorni, tanto da poter tornare a spacciare. Un circolo vizioso che ildi San Nicola la Strada Vito Marotta cerca di spezzare chiedendo aldi Caserta Raffaele Ruberto “una vigilanza più intensa e attenta degli emicicli est ed ovest della villa comunale di largo, con l’impiego dei militari del progetto ...

