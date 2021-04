Cyberpunk 2077, i rimborsi sono poca cosa rispetto agli incassi: ecco le cifre – Notizia – PCVideogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di giovedì 22 aprile 2021) A quanto pare le spese che CD Projekt RED ha dovuto sostenere per far fronte ai rimborsi di Cyberpunk 2077 sono poca cosa rispetto agli incassi: ecco le cifre esatte.. I rimborsi che CD Projekt RED ha dovuto accordare agli utenti insoddisfatti di Cyberpunk 2077 non rappresentano che una somma trascurabile rispetto agli incassi che il gioco ha garantito allo studio polacco, a quanto pare: parliamo di appena 2,17 milioni di dollari. A poche ore dall’annuncio delle vendite pari a 13,7 milioni di copie nel 2020 per Cyberpunk 2077, il consulente Mike Futter ... Leggi su helpmetech (Di giovedì 22 aprile 2021) A quanto pare le spese che CD Projekt RED ha dovuto sostenere per far fronte aidileesatte.. Iche CD Projekt RED ha dovuto accordareutenti insoddisfatti dinon rappresentano che una somma trascurabileche il gioco ha garantito allo studio polacco, a quanto pare: parliamo di appena 2,17 milioni di dollari. A poche ore dall’annuncio delle vendite pari a 13,7 milioni di copie nel 2020 per, il consulente Mike Futter ...

