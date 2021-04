Covid in Campania | oggi 1 912 positivi e 26 morti | l' indice di contagio stabile al 9 | 52%

Advertising

VincenzoDeLuca : ??#COVID19, VACCINATO IL 100% DEGLI ULTRAOTTANTENNI (21 aprile 2021) Ecco l’aggiornamento?? - robertopontillo : 1.912 casi su 20.078 tamponi molecolari (9,5% positivi), 1.753 guariti e 26 decessi di cui 4 precedenti. Negli ospe… - fisco24_info : Covid Campania, oggi 1.912 contagi e 26 morti: bollettino 22 aprile: I dati della regione - savskin : @ardigiorgio Emiliano, invece di parlare di scuole, ci spieghi piuttosto come mai in Puglia su 4 milioni di abitant… - InfoCilentoWeb : Covid: indice contagi in Campania resta sotto il 10% -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Campania

Regione Campania

"Il turismo in ginocchio per ilfa gola ai sodalizi criminali", dice il presidente di ..., Sicilia, Lazio, Calabria, Lombardia, Puglia. Sul versante opposto, sono quattro le regioni a ...Dato in aggiornamento Emilia Romagna Dato in aggiornamenton Liguria Dato in aggiornamento ... Nel dettaglio, i 1.041 nuovi casi di positività al(1.015 confermati con tampone molecolare ...La chirurgia ricostruttiva del torace, necessaria in caso di traumi o malattie oncologiche, è in continua e rapida evoluzione, sia per quanto riguarda le tecniche chirurgiche sia per i materiali prote ...NAPOLI – Si attesta al 9,52% il tasso d’incidenza in Campania. Il bollettino dell’Unità di Crisi parla di 1912 nuovi positivi a fronte di 20078 tamponi eseguiti. 26 i decessi di cui 22 nelle ultime 48 ...