Covid | Fornaro | ' riaperture progressive | polemiche Lega strumentali'

(Di giovedì 22 aprile 2021) Roma, 22 apr. (Adnkronos) - "Leannunciate dal governo saranno. Serve responsabilità per non tornare indietro e sprecare i tanti sacrifici fatti dagli italiani. Anche per questo sono incomprensibili eledella". Lo afferma Federico, capogruppo di Leu alla Camera.

Federicodi Leu avverte: "Salvini da alcuni giorni ha continuato ad alzare l'asticella delle riaperture ed è apparso più preoccupato della competizione nei sondaggi con la Meloni che della ...Lo afferma il capogruppo di Liberi e Uguali alla Camera, FedericoRoma, 22 apr. (Adnkronos) - "Le riaperture annunciate dal governo saranno progressive. Serve responsabilità per non tornare indietro e sprecare i tanti sacrifici fatti dagli italiani. Anche per questo ...La decisione della Lega di astenersi in Consiglio dei ministri sul nuovo decreto Covid ha scatenato una durissima polemica all’interno della maggioranza ...