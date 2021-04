Coppa allo yogurt con salsa alle fragole | la ricetta di Massimiliano Scotti

Leggi su ultimenotizieflash

(Di giovedì 22 aprile 2021) Ladel gelato, lacondi, è una vera golosità facilissima da preparare. Tra le ricette E’ sempre mezzogiorno oggi 22 aprile 2021 anche ladel gelato di Max, questa volta fatto con logreco. Un ottimo ingredienti per un risultato che soddisfa e infatti anche nella cucina di E’ sempre mezzogiorno ladi oggi è molto apprezzata. Non serve la gelatiera, si po’ lavorare il tutto con la frusta a mano e poi mettiamo il contenitore nel congelatore per ottenere il ...