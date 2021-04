Amore Criminale: quante puntate, durata e quando finisce (Di giovedì 22 aprile 2021) quante puntate sono previste per Amore Criminale, il programma condotto da Veronica Pivetti su Rai 3 con la nuova stagione che parte da giovedì 22 aprile 2021 alle 21.20? Ecco la risposta: in tutto andranno in onda 6 puntate: la prima giovedì 22 aprile 2021; la sesta e ultima il 27 maggio. La trasmissione racconta drammatiche storie di donne vittime di femminicidio. Il linguaggio è sempre quello della docufiction, dove alla voce narrante di veronica Pivetti si alternano interviste ai testimoni diretti, materiale di repertorio e ricostruzioni di fiction. Di seguito la programmazione completa (attenzione: potrebbe variare) su Rai 3 (ore 21,20). Prima puntata: giovedì 22 aprile 2021 alle 21.20 su Rai 3 Seconda puntata: giovedì 29 aprile 2021 alle 21.20 su Rai 3 Terza puntata: giovedì 6 maggio 2021 alle ... Leggi su tpi (Di giovedì 22 aprile 2021)sono previste per, il programma condotto da Veronica Pivetti su Rai 3 con la nuova stagione che parte da giovedì 22 aprile 2021 alle 21.20? Ecco la risposta: in tutto andranno in onda 6: la prima giovedì 22 aprile 2021; la sesta e ultima il 27 maggio. La trasmissione racconta drammatiche storie di donne vittime di femminicidio. Il linguaggio è sempre quello della docufiction, dove alla voce narrante di veronica Pivetti si alternano interviste ai testimoni diretti, materiale di repertorio e ricostruzioni di fiction. Di seguito la programmazione completa (attenzione: potrebbe variare) su Rai 3 (ore 21,20). Prima puntata: giovedì 22 aprile 2021 alle 21.20 su Rai 3 Seconda puntata: giovedì 29 aprile 2021 alle 21.20 su Rai 3 Terza puntata: giovedì 6 maggio 2021 alle ...

