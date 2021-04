Amici 20, Samuele scoppia in lacrime: “Non posso accettarlo” – VIDEO (Di giovedì 22 aprile 2021) Durante il daytime andato in onda oggi il ballerino Samuele ha mostrato tutta la sua fragilità e le sue lacrime hanno commosso tutti. Non ce la fatta a resistere le… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Francesca Galizia su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di giovedì 22 aprile 2021) Durante il daytime andato in onda oggi il ballerinoha mostrato tutta la sua fragilità e le suehanno commosso tutti. Non ce la fatta a resistere le… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Francesca Galizia su BlogLive.it.

Advertising

nelloilmodello : RT @NAMACISSII: *dimmi chi sarà il prossimo eliminato senza dirmelo* produzione di amici: interi daytime su samuele #Amici20 - stanza3O9 : “amici non è stressante” lo confermano sangiovanni e samuele, 18 e 23 anni. #amici20 #amemici20 - brunellas6 : Partecipare ad Amici non è stressante lo affermano Giovanni e Samuele. #Amici20 #Amici2020 - gattiale97 : Ho la sensazione che in questa registrazione esca Samuele ! Vedremo alla fine . #Amici2020 #amici - sstellecadenti : RT @giuliabaker: magicamente, ora sono tutti contro Samuele. ma ce la fate? mamma quanto siete incoerenti, fino ad un paio di settimane fa… -