Allerta Meteo Gialla nel Lazio: tornano piogge e temporali (Di giovedì 22 aprile 2021) Torna la pioggia e il freddo in questo fine aprile 2021 che sa ben poco di primavera. In particolare nel Lazio, nelle province di Roma e Latina, sono previste piogge e temporali. Per questo la Protezione Civile ha diramato il bollettino di Allerta Meteo Gialla per la criticità idrogeologica sui bacini di Roma, Aniene, Bacini Costieri Sud e Bacino del Liri. Questa condizione è valida dalla giornata di oggi, 22 aprile, fino alle prossime 18-24 ore. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 22 aprile 2021) Torna la pioggia e il freddo in questo fine aprile 2021 che sa ben poco di primavera. In particolare nel, nelle province di Roma e Latina, sono previste. Per questo la Protezione Civile ha diramato il bollettino diper la criticità idrogeologica sui bacini di Roma, Aniene, Bacini Costieri Sud e Bacino del Liri. Questa condizione è valida dalla giornata di oggi, 22 aprile, fino alle prossime 18-24 ore. su Il Corriere della Città.

Advertising

DPCgov : ?? #22aprile ???? #allertaGIALLA su Lazio, Basilicata e Calabria. ?? Consulta il bollettino per conoscere il livello… - DPCgov : ?? Domenica #18aprile ???? #allertaGIALLA in sette regioni ? L’allerta meteo-idro #protezionecivile ti avvisa che potr… - CorriereCitta : Allerta Meteo Gialla nel Lazio: tornano piogge e temporali - giannettimarco : RT @DPCgov: ?? #22aprile ???? #allertaGIALLA su Lazio, Basilicata e Calabria. ?? Consulta il bollettino per conoscere il livello e le zone di… - astralmobilita : ?? #REGIONELAZIO #PROTEZIONECIVILE #ALLERTA #METEO #GIALLA ??Da oggi e per le prossime 18-24 ore sui bacini di Roma… -