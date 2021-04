UN CACERES DI FELICITÀ VIOLA

Leggi su alfredopedulla

(Di mercoledì 21 aprile 2021) Il volto dellain casa Fiorentina, oltre a quello di Vlahovic, sempre più trascinante, è senza dubbio quello di Martin. “El Pelado” ha realizzato nella serata di ieri, un gol pesante a Verona, quello del 2-0 per i, importante per il successo della squadra gigliata per la rincorsa alla salvezza che si stava complicando. Decisivo il difensore uruguayano, classe 1987, intramontabile oseremmo dire, visto che è stato protagonista di una carriera di altissimo livello, senza mai sfigurare e anche condita di tanti successi, sia con i club che con la Nazionale.inizia la sua carriera da giovanissimo nel 2005, dopo aver fatto la trafila nelle giovanili del Defensor Sporting, dove poi debuttò in prima squadra. Nel febbraio del 2007 firma per il Villarreal per cinque anni, con un trasferimento ...