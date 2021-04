Ultime Notizie Roma del 21-04-2021 ore 09:10 (Di mercoledì 21 aprile 2021) Romadailynews radiogiornale informazione Buongiorno dalla redazione al microfono Giuliano ancora nel genza covid nel primo piano tornano le zone Gialle arriva la certificazione verde per gli spostamenti tra le regioni il certificato potrà essere cartaceo oppure digitale vado a sei mesi per i vaccinati e per chi sia guarito dal covid lo prevede la bozza del decreto legge e fate oggi in consiglio dei ministri di misura scaglionati a partire dal 26 aprile dovrebbero avere validità fino al 31 luglio fino a questa data Infatti potrebbe essere disposta la proroga dello stato di emergenza covid le scuole superiori in zona rossa potranno prevedere la presenza di almeno un 50% fino ad un massimo del 75% degli studenti mentre in zona gialla arancione da un minimo del 60 fino al 100% quest’estate si potrà tornare in spiaggia con le regole del 2020 assicura l’assessore Ligure ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 21 aprile 2021)dailynews radiogiornale informazione Buongiorno dalla redazione al microfono Giuliano ancora nel genza covid nel primo piano tornano le zone Gialle arriva la certificazione verde per gli spostamenti tra le regioni il certificato potrà essere cartaceo oppure digitale vado a sei mesi per i vaccinati e per chi sia guarito dal covid lo prevede la bozza del decreto legge e fate oggi in consiglio dei ministri di misura scaglionati a partire dal 26 aprile dovrebbero avere validità fino al 31 luglio fino a questa data Infatti potrebbe essere disposta la proroga dello stato di emergenza covid le scuole superiori in zona rossa potranno prevedere la presenza di almeno un 50% fino ad un massimo del 75% degli studenti mentre in zona gialla arancione da un minimo del 60 fino al 100% quest’estate si potrà tornare in spiaggia con le regole del 2020 assicura l’assessore Ligure ...

India al collasso per il covid, 1,6 milioni casi in sette giorni. Nelle ultime 24 ore 1.761 morti

Bollettino Coronavirus Lombardia dati 21 aprile/ Tasso di positività al 3,5%
Bollettino Coronavirus Ministero Salute 21 aprile/ Oltre 26mila italiani in ospedale

Apple sotto scacco: hacker minacciano di diffondere segreti industriali

Coronavirus ultime notizie. Nuovo record di casi in India
Coronavirus, Toscana zona gialla: la Regione ci spera. Ma c'è l'incognita terapie intensive. I dati
Rt e indice contagiosità in calo, ma è ancora alto il numero di pazienti in rianimazione.

RAM sempre più costose, aumenti superiori alle stime: +23%
Gli analisti di TrendForce rivedono al rialzo le stime di prezzo delle memorie DRAM, per computer e server, nel secondo trimestre. In linea generale si parla di un aumento che potrebbe toccare il 18-2

Rt e indice contagiosità in calo, ma è ancora alto il numero di pazienti in rianimazione. In Regione si spera nella linea
Gli analisti di TrendForce rivedono al rialzo le stime di prezzo delle memorie DRAM, per computer e server, nel secondo trimestre. In linea generale si parla di un aumento che potrebbe toccare il 18-2