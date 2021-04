Udinese – Cagliari 0-1: i sardi non mollano il sogno salvezza (Di mercoledì 21 aprile 2021) Il Cagliari ci prende gusto e conquista la seconda vittoria consecutiva sul campo ostico dell’Udinese. La partita è stata tutto sommata equilibrata, hanno fatto la differenza gli episodi. La rete Cagliaritana proviene infatti da un calcio di rigore trasformato da Joao Pedro, il miglior marcatore dei sardi con 14 reti (di cui tre rigori). Come sono scese in campo le squadre? Gotti propone un 3-5-2. In porta Musso, Becao, Nuytinck e Bonifazi a formare il trio difensivo. A centrocampo Molina e Walace, con Larsen e Pereyra lungo le fasce. In avanti Forestieri e Okaka. Per Semplici Vicario in porta, Godin, Ceppitelli e Carboni in difesa. Quintetto di centrocampo con Nandez, Marin, Nainggolan, Deiola e Asamoah. In attacco Joao Pedro e Pavoletti. La partita Il Cagliari riprende il filo ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 21 aprile 2021) Ilci prende gusto e conquista la seconda vittoria consecutiva sul campo ostico dell’. La partita è stata tutto sommata equilibrata, hanno fatto la differenza gli episodi. La retetana proviene infatti da un calcio di rigore trasformato da Joao Pedro, il miglior marcatore deicon 14 reti (di cui tre rigori). Come sono scese in campo le squadre? Gotti propone un 3-5-2. In porta Musso, Becao, Nuytinck e Bonifazi a formare il trio difensivo. A centrocampo Molina e Walace, con Larsen e Pereyra lungo le fasce. In avanti Forestieri e Okaka. Per Semplici Vicario in porta, Godin, Ceppitelli e Carboni in difesa. Quintetto di centrocampo con Nandez, Marin, Nainggolan, Deiola e Asamoah. In attacco Joao Pedro e Pavoletti. La partita Ilriprende il filo ...

Advertising

SuperSportTV : #SerieA - HALFTIME: Juventus 1-1 Parma Spezia 1-1 Inter Milan Udinese 0-0 Cagliari Bologna 1-0 Torino Crotone 0-0… - SkySport : UDINESE-CAGLIARI 0-1 Risultato finale ? ? rig. #JoaoPedro (55’) ? SERIE A – 32^ giornata ?? - CarolRadull : Serie A Fixtures Milan vs. Sassuolo 7.30pm Bologna vs. Torino 9.45pm Crotone vs. Sampdoria 9.45pm Genoa vs. Ben… - Gazzetta_it : Joao Pedro abbatte l'Udinese, il Cagliari non molla il treno salvezza #UdineseCagliari 0-1 - maustron9er : RT @carlinohugo: ecco il calcio che ci piace, quello del popolo, quello vero, della meritocrazia... meglio 2 feriti che un morto: Verona… -