(Di mercoledì 21 aprile 2021) Questaè veramente ottima, dopo svariati tentativi finalmente sono riuscita ad ottenere la giusta consistenza per una pasta frolla light ma gustosa. Il procedimento è veramente semplice anche per chi è alle prime armi e il risultato stupirà tutti! Per la pasta frolla dietetica 2 tuorli (tenete da parte gli albumi per la) 50 grammi di Stevia, 40 ml di olio semi, 40 grgreco con 0 grassi, 200 gr farina, 1 cucchiaino lievito per dolci. Inseriamo i due tuorli in una boule e rendiamoli spumosi con la stevia, aiutiamoci con uno sbattitore. Mentre lavoriamo l’impasto con le fruste aggiungiamo i 40 ml di olio di semi, poi logreco. Fermiamo le fruste e cominciamo ad inserire la farina aiutandoci con una spatola, poi passiamo ...

Advertising

olimpia_gg : RT @yeslady___: piangendo e quotando che sulla torta ci fosse un cioccolatino e lui con quella faccia da pesce lesso lo abbia dato a lei??????… - SPEmiliaRomagna : RT @parmawelcomeoff: I matrimoni più riusciti a #parmacityofgastronomy ??Culatello di Zibello col burro ??Parmigiano Reggiano con confettura… - ElisaZeroUno : @junkiexxxs Quando hanno visto la sua torta con la frase sbagliata che disse durante la prima sorpresa a R all'iniz… - elvrelvr : RT @occhidabambina: giovanni con calma non è la torta che hai pagato con la paghetta #amemici20 - twitte_____1 : @CattivissimaCat Ho visto e sentito cose che madonna Santa.. già la torta di pan di spagna con banana mi ha fatto o… -

Ultime Notizie dalla rete : Torta con

Bene, sto facendo unabuonissima, dopo se vuole le passo la ricetta!' 'Sì, grazie, signora.' '... avete un'altra lezione? Ho sbagliato orario?' 'Scusi, prof, è mio fratello che stal'altro ...- - > Leggi Anche Flavio Briatore,a quattro piani per il compleannoEli e Nathan Falco Se quando è insieme a Nathan Falco si mostra nella sua versione 'mamma sprint', Elisabetta quando è ...Torta con crema allo yogurt, pronta in pochi minuti e con sole 150 calorie! Questa torta è veramente ottima, dopo svariati tentativi finalmente sono riuscita ad ottenere la giusta consistenza per una ...Fabio Ottonelli dice che «scattare una fotografia sportiva è come scrivere direttamente in bella copia». Non esiste una seconda chance. Per forza di cose è buona la prima. «E se in quell’unica occasio ...